Caso Robinho: amigos do ex-jogador podem ser presos por estupro?

Cenário 2: Julgamento segundo a lei brasileira

Outro caminho para o julgamento do grupo seria a cooperação das autoridades brasileiras para acolher o caso na Justiça nacional.

"A lei brasileira permite, em certas circunstâncias, o julgamento de brasileiros por crimes cometidos no exterior, como previsto no artigo 7º do Código Penal. Importante observar que para que isso aconteça é necessário que haja paridade de entendimento legislativo, ou seja, o crime (cometido na Itália) também deve ser considerado um crime no Brasil", explica o advogado criminalista Leonardo Watermann, ao UOL.

Além disso, Brasil e Itália teriam que compartilhar provas entre si para que a Justiça brasileira saiba se o conteúdo reunido é suficiente para iniciar um processo aqui.

Não se trata de reabertura do processo (italiano), mas sim de um novo processo em território nacional, utilizando o conjunto de provas angariadas em território estrangeiro. Se houver interesse da justiça brasileira, partindo do Ministério Público, em iniciar essa batalha judicial contra os demais envolvidos, o entendimento do STJ no caso de Robinho vai influenciar bastante o desdobramento processual, já que faz jurisprudência para diversos pontos específicos discutidos durante o processo.

Quem são os amigos de Robinho?

Abaixo estão os nomes dos quatro colegas do ex-jogador que não foram a julgamento. Todos foram denunciados pelo Ministério Público da Itália por envolvimento no estupro, mas deixaram o país europeu durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar, que aconteceu em 31 de março de 2016.