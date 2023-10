Itália abre brecha e amigos de Robinho podem ser julgados sem notificação

Uma brecha na Justiça italiana abriu caminho para que os quatro amigos de Robinho que foram denunciados por estupro de grupo junto ao ex-jogador sejam processados em Milão mesmo na ausência do recebimento oficial da notificação. O caso de Rudney Gomes, Clayton Santos, Alexsandro da Silva e Fabio Galan está suspenso desde 2016 porque eles nunca receberam a documentação quando a investigação terminou.

O que é a brecha que a Justiça italiana abriu?

Segundo um juiz ouvido pela reportagem, uma decisão do Tribunal Constitucional italiano de 27 de setembro deste ano permite que um processo prossiga mesmo na ausência formal da notificação. A premissa é que os acusados, informalmente, teriam tomado conhecimento do caso em questão. A decisão do Tribunal é relacionada ao assassinato do pesquisador italiano Giulio Regeni, morto no Egito entre janeiro e fevereiro de 2016 por agentes do serviço secreto do Egito. Segundo o Tribunal, pode-se e deve-se presumir que os réus no Egito foram informados. E, se não houve uma notificação formal, foi apenas pelo fato de o Egito instrumentalizar o caso.