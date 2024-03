Salário milionário e empresas: de quanto é a fortuna de Daniel Alves?

O brasileiro também ganhou cerca de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões) anuais no Barcelona, após múltiplas renovações. Além disso, o lateral passou pelo Sevilla, Juventus e PSG, clubes consagrados na elite europeia e que costumam oferecer salários atrativos.

O jogador também se aventurou no mundo da moda. Daniel Alves abriu uma loja de roupas em Barcelona, a DM3 Fashion Moda; lançou sua própria marca de óculos, a Bam Bam; e criou a Treendbam Look Society, que atuava na comercialização de produtos de moda. Por fim, ele criou uma rede de restaurantes, a Alquimia Fogo, que encerrou seu funcionamento durante a pandemia.

Ainda assim, as atividades empresariais de Daniel Alves na Espanha são pequenas perto de sua participação no mercado brasileiro. Apenas no Estado de São Paulo ele está associado a 14 empresas, constituídas entre 2016 e 2022. O capital declarado de todas elas é de pouco mais de R$ 7 milhões.

Outra avaliação, feita pela CNN norte-americana, apontou Daniel Alves como um dos atletas mais bem pagos dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Na ocasião, o patrimônio dele foi avaliado R$ 313 milhões. Entre os bens do jogador estavam tapetes, móveis, carro e até a estátua de um cavalo —que teria sido avaliada em R$ 137 milhões.

Impacto da prisão em patrimônio

Enquanto o caso era investigado, Daniel Alves foi acumulando prejuízos financeiros. Na soma apenas de valores aos quais o UOL teve acesso em fevereiro de 2023, eram R$ 36 milhões entre salários que não serão recebidos do Pumas, a indenização pedida pelo ex-clube por rompimento de cláusulas do contrato, direitos de imagem, acordos publicitários e a não renovação do contrato de fornecimento de material esportivo com a Adidas. Isso além de dívidas fiscais já registradas na Espanha no valor de R$ 12,5 milhões.