Absolvida em Caso Daniel se diz aliviada: 'Ouvi que tinha sangue nas mãos'

"As pessoas me reconheciam nas ruas, me xingavam e diziam que eu era uma assassina. Cúmplice de um assassinato. Recebi muitas ameaças, diziam que eu carregava sangue nas mãos. A partir de agora pretendo trabalhar, focar nos meus cursos, cuidar dos meus filhos e da minha família", disse.

Arrependimento

Evellyn disse lamentar não ter tentado fugir da casa em busca de ajuda, e que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. "Se eu pudesse mudar algo, na noite do crime, eu teria saído de lá. Teria dado um jeito de chamar a polícia e o Samu. Eu era muito amiga da família, fiquei com medo de sair da casa e a polícia descobrir tudo. Fiquei com medo do Júnior achar que fui eu que o denunciei. Temi pela minha vida".

Ao ser questionada sobre a relação de amizade dela com a família após o crime, a jovem disse ter cortado relações com todos. "Hoje em dia eu não tenho mais contato com a família. Depois do crime, nunca mais conversamos. Não tivemos nenhum tipo de contato nesses anos", contou.

Confira outros trechos da entrevista:

Relação com Daniel

"Eu não conhecia o Daniel. Naquela noite, no aniversário da Allana, foi a primeira vez que o vi. Nos beijamos dentro da balada".