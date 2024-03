Conheça o artilheiro sueco com números melhores que Haaland e Mbappé

Já com ritmo maior de jogo, Gyökeres se destacou no Coventry City e foi contratado em definitivo no ano de 2021. No clube inglês, ele disputou 116 partidas e marcou 43 gols.

Com o destaque, Viktor Gyökeres chamou atenção do Sporting e chegou ao clube em julho de 2023. O sueco já desperta interesse de grandes clubes ao ser o jogador com mais participações em gols na atual temporada europeia.