Brasil de Pelotas é derrotado pelo Concórdia em estreia pela Série D do Brasileiro

Neste domingo, pela rodada de estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas foi superado por 2 a 0 pelo Concórdia, no Estádio Domingos Machado De Lima.

Com o revés na primeira rodada, a equipe do Rio Grande do Sul começa a competição na sétima posição do Grupo H, sem pontuar e com saldo negativo de dois gols. Já o Concórdia, diante do triunfo, lidera o grupo com três pontos.

Os dois gols foram marcados na já etapa complementar. Aos 3 minutos, Parema cravou o primeiro do Concórdia e Alison, aos 38, fechou a conta para os mandantes.