Robinho: quando e onde o ex-jogador será preso?

Após a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Robinho pode ser preso a qualquer momento e receber um oficial de Justiça em sua casa, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, com o mandado de prisão para cumprimento da pena por estupro coletivo cometido na Itália.

O que aconteceu

Por 9 votos a 2, o STJ decidiu que Robinho deve cumprir pena de nove anos de prisão no Brasil pelo crime de estupro coletivo. O ex-jogador se encontra em sua casa, na cidade de Santos.

A decisão também foi pela prisão imediata do brasileiro, com prazo de 48 horas para a execução do mandado. A Justiça Federal de Santos será a responsável por cumprir a ordem do STJ.