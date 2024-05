Arthur Elias escala Seleção Brasileira para partida amistosa contra a Jamaica

O treinador, que sempre prezou por um estilo ofensivo, agradeceu a oportunidade de trabalhar com novas jogadoras.

"Estou tendo a honra de trabalhar com outras que ainda não tinha trabalhado, mas que conheço muito bem a carreira. A ideia é sempre aliar um modelo de jogo que tenha alternativas, que possa ser imprevisível para os adversários e previsível para nós. Que elas possam jogar confiantes, não só aplicando essas ideias, mas trazendo toda a qualidade que elas têm na experiência, na vivência do futebol. E que a seleção seja organizada", explicou.

Logo após anunciar as titulares, Marta vibrou com as mãos após ouvir seu nome entre as 11 jogadoras. Além do momento descontraído, a eleita seis vezes melhor jogadora do mundo, que nasceu em Alagoas, falou sobre o apoio e carinho dos torcedores nordestinos para a partida.

"Está sendo realmente muito especial. Estar aqui no Nordeste e receber este carinho todo do pessoal não só de Pernambuco, mas no geral do Nordeste, porque já tem uma caravana organizada para vir assistir o jogo amanhã e a gente tem que aproveitar o máximo possível porque são poucas as oportunidades. Espero que daqui para frente possamos explorar mais isso, poder voltar ao Nordeste, poder jogar mais vezes aqui", disse.

Por fim, ao ser perguntada sobre a sua despedida da Copa do Mundo em 2023 após o empate sem gols, na fase de grupos, contra a própria Jamaica, Marta afirmou que todo o elenco ficou decepcionado por saber da qualidade que o grupo apresentava.

"Tem muita lembrança boa daquele momento, mas acho que a gente lembra mais da decepção, porque tínhamos uma equipe qualificada para ganhar da Jamaica e estávamos confiantes de que iríamos conseguir passar e seguir na competição, almejando cada vez mais chegar muito longe, mas isso não aconteceu. Então minha lembrança é de muita decepção, e espero que não volte a acontecer. Que a gente possa deixar essa decepção no passado, pensar positivo e realmente viver o momento que estamos vivendo, que é totalmente diferente", afirmou.