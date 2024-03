Prisão de Robinho é primeiro passo para lei contra estupro ser mais rígida

Com essa decisão, as mulheres subiram alguns degraus na escada da luta contra a impunidade, e eu, como homem, estou muito feliz por ter feito parte dessa luta desde o início do caso Robinho. Ainda na Globo, participei do GE no quadro "Fala Casão", no dia em que saiu a sentença definitiva na Itália.

Nesse dia, dei uma opinião muito forte e puxei um trecho da música "Bola de meia, bola de gude", de Fernando Brant e Milton Nascimento, e que serve muito bem para essa data: "Eu não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem como coisa normal". A sociedade brasileira não pode mais aceitar a violência como algo normal e precisa oferecer um lar seguro para todos, mas principalmente para as mulheres.