Corinthians x Botafogo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Neste sábado, o Corinthians tenta dar sequência à boa fase dentro de campo diante do Botafogo, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, retomado após a paralisação pela tragédia no Rio Grande do Sul. A partida está marcada para as 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão vem de três vitórias consecutivas e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A equipe do Parque São Jorge, entretanto, está em baixa na tabela do Brasileirão.

O Corinthians venceu apenas uma vez na competição e está à beira da zona rebaixamento. O time é o 16º colocado do torneio, com cinco pontos, mesma pontuação do Fluminense, 17º.