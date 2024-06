Rivaldo vai a treino, aposta em volta de Neymar e Vini Jr como Bola de Ouro

Importância da Copa América. "Sempre falo que ganhando a Copa América você fica forte para disputar o Mundial, então por isso que a Copa América é importante. Quando se perde são muitos jogadores criticados, o treinador é criticado, então a gente sabe que a importância da Copa América é ir forte, vencer a Copa América para depois fazer um grande Mundial".

O treino

Foram 16 jogadores de linha em campo, mais o goleiro Alisson e os 'emprestados' Robert, do sub-20 do Atlético-MG, e Juan Rojas, do sub-20 do Orlando City. O zagueiro Gabriel Magalhães segue em recuperação, enquanto outros oito são aguardados na próxima semana: Bento, Rafael, Militão, Guilherme Arana, Éderson, Vini Jr, Rodrygo e Endrick.

Após o aquecimento, o grupo foi dividido entre ataque e defesa. A linha defensiva trabalhou em um campo com auxílio do coordenador técnico Juan, enquanto os atacantes treinaram cruzamento e finalizações no outro campo.

Foi apenas o segundo treino da seleção brasileira em solo americano. O time fica em Orlando até o dia 6, quando viaja a College Station para o amistoso contra o México, dia 8.