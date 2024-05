De virada, Hugo Calderano vence sueco Truls Moregard na estreia do WTT Champions Chongqing

Nos últimos dez jogos que fez pelo circuito mundial, o carioca ganhou oito. Hugo Calderano disputa o WTT Champions Chongqing menos de uma semana depois de conquistar o título do WTT Contender Rio de Janeiro. Com os resultados recentes, o mesa-tenista olímpico aparece na sexta colocação do ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa) e compete no torneio da China como quinto cabeça de chave.

Detalhes do duelo entre o brasileiro e Truls Moregard

Hugo Calderano fez uma partida crescente contra Truls Moregard. No primeiro set, o brasileiro foi superado pelo sueco, principalmente, por ter cometido muitos erros. Desta forma, acabou derrotado por 11 a 8. No entanto, ele ajustou seu jogo rapidamente e dominou a segunda parcial. Calderano acertou paralela linda de backhand e fez 5 a 2. E, com outra esquerda agressiva, finalizou em 11 a 3.

O brasileiro iniciou o terceiro game em vantagem com ataque de forehand na terceira bola. Calderano abriu dois de liderança pela primeira vez após mandar direita agressiva, sem chances de retorno para Moregard: 6 a 4. Mais adiante, o sexto melhor do mundo encaixou bom saque e o rival mandou a devolução na rede: 9 a 5. E ele seguiu pressionando o rival e fechou depois de mais dois ataques, primeiro de direita (10 a 7) e, em seguida, de esquerda (11 a 7).

A quarta parcial não começou boa para Calderano, que chegou a ficar três pontos atrás: 4 a 1. Porém, a reação e a virada foram rápidas: 5 a 4 após erro do oponente. O game chegou a ficar empatado em 6 a 6, mas o brasileiro impôs seu ritmo e criou dianteira sólida com quatro acertos seguidos: 10 a 6. Entretanto, Moregard se recuperou em igualou em 10 a 10. Após novo empate (11 a 11), Calderano fechou o duelo com bola vencedora de forehand: 13 a 11.