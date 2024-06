Após sequência de polêmicas nas redes, Neymar faz post comemorando títulos

A ira de o jogador se deu após Piovani tê-lo detonado publicamente duas vezes. A atriz foi às redes sociais reclamar que seus filhos têm Neymar como ídolo e depois disparou críticas à forma como ele cria os próprios filhos.

Neymar, no entanto, não comentou um dos assuntos que levaram a atriz a atacá-lo: o apoio do jogador a um empreendimento que se beneficiaria da "PEC da privatização das praias". A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado está discutindo uma proposta que, se aprovada, pode privatizar áreas de praias que hoje pertencem à União. Neymar fez um vídeo anteriormente apoiando um empreendimento com imóveis de alto padrão entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.

Acho que abriram as portas do hospício e soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca... Quem trabalha no hospício em que ela tava, por favor vai atrás dela porque está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível.

Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você, mas agora vou enfiar um sapato na sua boca para ver se para de falar merda.

Quer falar do meu caráter? Você nem me conhece. Não sabe da onde eu vim, o que passei, do meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei eles muito bem. Por sinal, me adoram, não sei o porquê.