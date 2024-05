Morre Amaral, zagueiro-craque do Guarani, Corinthians e seleção

Em pé: Sérgio Gomes, Mauro Cabeção, Joãozinho (irmão de Bezerra, jogou no Santos), Amaral, Flamarion, Cláudio (lateral que jogou no Atlético Mineiro, América Mineiro e Francana. Já falecido) e Garbelini (diretor). Agachados: Amilton Rocha, Afrânio (também falecido), Wolney (rodou o Nordeste e mora hoje no Ceará), Alexandre Bueno e Davi (veio do Vitória). Foto enviada por Artur Eugenio Mathias

Em pé: Mauro Cabeção (lateral assassinado em 2003), Amaral, Manguinha (campeão paulista com a Inter de Limeira), Edson, Neneca, Cuca (lateral que era do Remo e jogou na Ferroviária) e o massagista Índio (falecido em acidente de carro). Agachados: Miranda (campeão brasileiro em 1978, mas em 1977 era ponta direita), Renato, Adriano (jogou no Palmeiras, Atlético Mineiro, Colorado-PR e morreu em 1980), Zenon e Valdez (veio do Rio Preto e depois jogou no México). Foto tirada em 27 de julho de 1977 antes do Guarani vencer a Portuguesa Santista por 3 a 1 pelo Campeonato Paulista no estádio Brinco de Ouro. Foto enviada por Artur Eugênio

Jogo em que o time campineiro venceu o São Bento, no Brinco de Ouro, por 3 a 0, no dia 4 de julho e sagrou-se campeão paulista do primeiro turno. Em pé: Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados: Renato, Zenon, André Catimba, Davi (meia baiano que jogou no Vitória-BA, São Bento e Inter de Limeira) e Ziza. Foto enviada por Artur Eugênio