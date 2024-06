Neymar celebra tríplice coroa do Al-Hilal e avisa: "Próxima temporada deixa comigo"

? Neymar Jr (@neymarjr) May 31, 2024





Lesionado, Neymar pouco participou desta temporada do Al-Hilal. O jogador, que foi a contratação mais cara da história do clube saudita, se lesionou ao romper o ligamento anterior cruzado e do menisco do joelho esquerdo, passando, assim, por uma cirurgia.

O astro brasileiro sentiu a lesão e saiu na primeira etapa da derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, por 2 a 0, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Pelo Al-Hilal, Neymar participou de cinco jogos. No período, marcou um gol e distribuiu três assistências para os seus companheiros. O atleta ex-Santos, Barcelona e PSG, foi vendido do clube francês ao saudita por cerca de 90 milhões de euros (R$ 483 milhões na época).

A equipe comandada por Jorge Jesus, com a conquista desta sexta-feira, chegou ao seu terceiro título na temporada. Além da Supertaça do Rei Saudita, o time foi campeão do Campeonato Saudita de forma invicta (31 vitórias e três empates em 34 partidas) e da Supertaça Saudita.