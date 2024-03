Presidente da Caixa diz que Corinthians não apresentou 'proposta concreta'

Estamos retomando um processo de negociação para que a gente encontre um mecanismo para liberar o estádio, dar a sua garantia, desde que a dívida seja quitada com a Caixa. Temos algumas premissas e modelos de negócios estabelecidos que o Corinthians está avaliando, da mesma forma que a gente aguarda que o Corinthians também traga algum modelo de negócio para discutir com a Caixa.

Na realidade, o Corinthians não apresentou concretamente uma proposta. Estamos em uma fase de diálogo com eles no sentido de encontrar um melhor termo de quitação dessa dívida. Carlos Vieira, presidente da Caixa, ao Poder360

Aproximação com a Caixa

A nova diretoria do Corinthians já realizou pelo menos dois encontros com a Caixa. O primeiro foi em Brasília, de apresentação, e depois tiveram uma reunião em São Paulo, com participação dos setores financeiro e jurídico, para começar a desenhar um novo modelo para a quitação.

A atual administração do clube quer elaborar uma solução em conjunto com a estatal para evitar uma eventual recusa. A equipe de Augusto Melo chegou a mostrar uma possível proposta, ainda em fase de montagem, que agradou a Caixa. A forma de pagamento será em dinheiro e a expectativa é que saia até o final da gestão.