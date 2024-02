Corinthians faz reunião com a Caixa em Brasília sobre situação do estádio

No contrato atual entre Corinthians e Caixa, ficou estabelecido que nos anos de 2023 e 2024 o clube arcaria apenas com os juros do período em que o Timão deixou de pagar o financiamento do estádio. No ano passado, somando todas as parcelas depositadas ao banco, o Alvinegro repassou quase R$ 100 milhões à instituição financeira.

Segundo o acordo vigente, apenas a partir de 2025 a agremiação passaria a amortizar o valor principal da dívida.