Athletic goleia CSA e se mantém 100% na Série C; Botafogo-PB assume a vice-liderança

Remo x Floresta

Na noite deste domingo, o Remo recebeu o Floresta e venceu por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado Ytalo no final da partida.

Com a vitória, o Remo conquistou seu primeiro triunfo na competição. A equipe do Pará subiu para a 13ª colocação com três pontos em quatro jogos. O Floresta ficou na 20ª posição, com nenhum ponto conquistado em quatro partidas.