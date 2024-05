PM prende 46 torcedores do Vasco por confusão após jogo contra o Vitória

46 torcedores vascaínos foram detidos por equipes do #BEPE após a vitória do Vasco, nesta noite, em São Januário. O grupo foi preso por tentar atacar a torcida do Vitória e, em seguida, entrar em confronto com os policiais. Pedras, bombas e um soco-inglês foram apreendidos. pic.twitter.com/l8FsImMbjV