Marinho, do Fortaleza, chora no banco de reservas após ser vaiado; Vojvoda sai em defesa

Neste domingo, o Fortaleza empatou com o Botafogo em 1 a 1, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho, atacante do Leão do Pici, recebeu muitas vaias ao ser substituído e, após o final da partida, permaneceu sozinho e chorou no banco de reservas.

Ao ser substituído para entrada de Yago Pikachu, na etapa complementar, o atacante recebeu vaias de parte dos torcedores presentes na Arena Castelão. Marinho, no entanto, respondeu as críticas vindas das arquibancadas com aplausos.