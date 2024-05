Das últimas quatro derrotas do Palmeiras como mandante, três foram na Arena Barueri

O Palmeiras foi derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0 na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Como o Allianz Parque recebeu o show do artista americano Louis Tomlinson neste fim de semana, a partida aconteceu na Arena Barueri. O estádio da Grande São Paulo é tido como a segunda casa do Verdão, mas foi palco de três das últimas quatro derrotas do alviverde como mandante.

