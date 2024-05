David enaltece triunfo do Vasco contra o Vitória pelo Brasileirão: "A gente precisava"

O Vasco se recuperou no Campeonato Brasileiro, já que, neste domingo, a venceu o Vitória por 2 a 1, em São Januário, pela sexta rodada. A equipe, assim, acabou com a série de quatro derrotas seguidas no torneio. O atacante David valorizou o resultado, mas fez um alerta ao time.

"A gente precisava destes três pontos para a gente tranquilizar um pouco na tabela, mas a gente tem de ficar um pouco atento. Acabamos quase complicando ali o jogo nos minutos finais. Às vezes falta um pouquinho de perna e tem de correr atrás deles. Então é ficar atento a esses detalhes, mas é dar parabéns à equipe pela entrega, à torcida, que mais uma vez veio e apoiou. Que possamos seguir em frente", declarou David, à Vasco TV.