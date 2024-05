Após provocar Santos, Flamengo e Paysandu, diretor do Amazonas é afastado do clube

Milton Moreira, diretor do Amazonas, foi afastado pelo clube após provocar o Santos, Flamengo e Paysandu. Depois da vitória da equipe diante do Alvinegro Paulista, 'Xuxa', como popularmente é conhecido, participou de um vídeo na beira do gramado em que citava os times de maneira irônica.

No vídeo, publicado nas redes sociais, Milton Moreira ironizou o Santos ao dizer que "amazonense" está acostumado a comer peixe.

"O amazonense está acostumado a comer peixe, tambaqui, pacu, jaraqui e todos os peixes que dão. Aí vem um peixe lá de São Paulo e acha que vai ganhar aqui dentro? Dificilmente vai ganhar. Nós somos do Amazonas e peixe faz parte da nossa culinária", pontuou.