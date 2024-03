'Não pode ficar solto', diz grupo feminista no julgamento de Robinho

Feministas da União Brasileira de Mulheres (UBM) compareceram ao julgamento de Robinho no STJ hoje (20) e se posicionaram a favor do cumprimento da pena do ex-jogador em solo brasileiro.

Hoje eu vim atrás de justiça para as mulheres do Brasil e do mundo. Um estuprador não pode ficar solto em nenhum lugar do mundo. É perigo para as mulheres. Vanja Andréa, presidente da UBM, ao UOL

Em entrevista ao UOL em 2020, Robinho fez críticas às mulheres feministas. "Infelizmente existe esse movimento feminista. Muitas mulheres às vezes não são nem mulheres, para falar o português claro", disse enquanto ainda aguardava o julgamento em segunda instância na Justiça da Itália.