Ministro Luiz Fux será relator de pedido de habeas corpus de Robinho no STF

O ministro Luiz Fux será o relator do pedido de habeas corpus de Robinho no Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa do jogador entrou com a solicitação na noite de ontem.

O que aconteceu

O pedido de habeas corpus foi feito horas após a homologação da transferência da pena de Robinho. O jogador foi condenado a nove anos de prisão na Itália por participar de um estupro coletivo em 2013.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pediu a prisão imediata de Robinho. A defesa do jogador foi ao STF para tentar evitar a prisão.