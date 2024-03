Decisão sobre Robinho é golpe em homem influente que se sente impunível

A decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre Robinho ajuda a desconstruir a ideia de que homens famosos e milionários podem fazer o que quiserem com as mulheres sob a garantia de impunidade.

O próprio ex-jogador contribuiu para fortalecer a imagem do rico impune ao se divertir jogando futevôlei em Santos como se zombasse de sua condenação por estupro e da vítima.

Porém, o jogo começou a mudar com a decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) de que ele deve cumprir imediatamente no Brasil a pena de nove anos por estupro aplicada na Itália.