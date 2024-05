Rógerio Ceni analisa triunfo do Bahia sobre o RB Bragantino pelo Brasileiro: "Estamos jogando no máximo

Neste domingo, na Arena Fonte Nova, o Bahia conseguiu um importante resultado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o RB Bragantino por 1 a 0, a equipe assumiu a segunda colocação do Campeonato Nacional. Rogério Ceni analisou a partida de seu time e alegou que está "jogando no máximo".

"Não tivemos a bola nos primeiros 10, 15 minutos. Depois começamos a transitar um pouco, virar a bola. E começamos a acertar, encaixar as escapadas de Jean Lucas, Everaldo, Thaciano. Sabíamos como eles gostam de pressionar nos primeiros minutos. Construímos algumas saídas de jogo. Não sei qual o nível que as pessoas esperam. Estamos jogando no máximo", disse o comandante.

O treinador também ressaltou que o Bahia desempenhou um jogo "bem consistente". "Eu tento exibição de gala e o Bahia compete com as equipes que vocês colocam em cima, mas não sobra contra as equipes que vocês acham abaixo. Acho um jogo bem consistente hoje. Às vezes até mudando a maneira, nem tanto pelo toque de bola, mas com transições e está todo mundo esgotado. Não vejo de onde tirar mais."