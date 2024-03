Fibe: Liberdade de Daniel Alves é derrota das mulheres do mundo inteiro

A liberdade provisória concedida a Daniel Alves representa uma derrota para as mulheres do mundo inteiro, afirmou a colunista de Universa Cristina Fibe, no UOL News da manhã desta quarta-feira (20).

É muito frustrante. Não é uma derrota da vítima de Daniel Alves, é uma derrota de todas nós. Não é uma derrota das brasileiras ou espanholas, é uma derrota das mulheres do mundo inteiro.