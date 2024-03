Daniel Alves solto: o estado opressor é um homem estuprador

Lendo a notícia de que Daniel Alves será colocado em liberdade condicional depois de pagar cinco milhões de reais pensei no manifesto musicado das feministas chilenas que cantam: "O estado opressor é um homem estuprador".

Na performance que rodou o mundo elas dizem que o estupradores são também os juízes, os policiais, os políticos, o presidente. "O estuprador é você" elas berram.

Hoje é um dia para cantar o hino e tentar, como conseguirmos, organizar a raiva que nos invade. O estado estuprador neoliberal não quer punir; quer espetáculo e dinheiro. Pessoas muito ricas podem tudo, inclusive cometer crimes. Esse tipo de regime é uma aberração ética e temos que saber organizar nossa raiva para assim, sem desvios no olhar, perceber as várias faces do inimigo: o estado, o sistema jurídico, as polícias, o poder executivo, o poder do capital privado. O inimigo tem mil rostos. E o estupro tem um preço: cinco milhões e meio de reais. Você tem esse dinheiro? Você está no grupo dos que podem estuprar uma mulher.