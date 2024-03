Equilíbrio e altitude: o que os clubes falaram após sorteio da Libertadores

Os dirigentes dos clubes brasileiros na Libertadores analisaram o resultado do sorteio dos grupos da competição sul-americana. Nenhum brasileiro vai se enfrentar nesta fase, mas o torneio reserva nuances e desafios, como viagens mais complexas e times que podem ser traiçoeiros.

Fluminense

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo