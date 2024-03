Libertadores: Palmeiras cai no grupo da morte, e Fla se dá bem; veja chaves

A primeira rodada da fase de grupos está prevista para acontecer entre os dias 2 e 4 de abril. A final está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, mas ainda sem estádio definido.

Antes do sorteio da Libertadores, a Conmebol sorteou os grupos da Sul-Americana. A competição terá sete brasileiros: Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Bragantino, Fortaleza, Cuiabá e Athletico-PR.

O evento também contou com duas homenagens. A primeira delas foi para Osvaldo Domínguez Dibb, histórico dirigente do Olímpia-PAR e pai de Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol, que morreu no mês passado. A outra foi para Enzo Francescoli, ex-jogador uruguaio que venceu a Libertadores uma vez e a Copa América em três oportunidades.

Veja como ficaram os grupos

Grupo A