Libertadores tem grupos chatos, não mortais. Informações e palpites do PVC

Este grupo só é bom para quem tem programas de milhagem em companhias aéreas da América do Sul. O Botafogo vai voar. Não se trata de jogar bem mas de acumular milhas para voos para Quito, Barranquilha e Lima. Viagens que podem atrapalhar o início da campanha do Brasileiro. A LDU é a mais forte adversária, apesar de sétima colocada após três rodadas de Campeonato Equatoriano. O técnico espanhol Josep Alcácer confia no jovem meia Sebastián González, 20 anos, e nos atacantes Jhohan Julio e Jan Hurtado. É a atual campeã da Copa Sul-Americana. O Junior está em quinto na Colômbia, tem o retorno de Cantillo, adorado pela torcida, e Carlos Bacca, veterano atacante que ganhou a Supercopa da Itália pelo Milan e a Liga Europa pelo Villarreal. O Universitario, líder no Peru, é dirigido por Fabián Bustos, semifinalista pelo Barcelona, em 2021. Grupo cansativo e difícil.

PALPITE - LDU em primeiro, Botafogo em segundo

GRUPO E

FLAMENGO, BOLÍVAR, MILLONARIOS, PALESTINO

O Flamengo é amplo favorito e pode fazer 18 pontos, ser o melhor da fase de grupos, candidatar-se a disputar todas as fases como mandante no jogo de volta. O Bolívar é o rival mais difícil, pela altitude de La Paz e por ser clube do grupo City, do proprietário Marcelo Claure, sócio dos sheiks dos Emirados Árabes também no Girona, da Espanha. O técnico espanhol Beñat San José, que levou o clube às quartas de final no ano passado, mudou-se para o Atlas, do México, e o banco é ocupado pelo argentino Flavio Robatto. O Millonarios ganhou o Torneio Apertura, da Colômbia, mas está há seis partidas sem vitórias. Seu destaque é o meia Daniel Ruiz, que passou pelo Santos, sem brilho. O Palestino é orientado pelo argentino Pablo Vitamina Sánchez, eliminou o Nacional do Paraguai, após perder em casa por 3 x 1. Joga fora de seu estádio, em Rancágua. A viagem não é confortável. O jogo, sim.

PALPITE - Flamengo em primeiro, Bolívar em segundo.