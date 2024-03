Flamengo é o time da Série A com mais convocados na Data Fifa; veja ranking

O Flamengo lidera o ranking de clubes do Brasileirão que tiveram mais jogadores convocados pelas seleções para esta Data Fifa.

O que aconteceu

O Rubro-negro lidera o ranking com sete selecionáveis. O São Paulo, com seis, aparece em segundo, com o Palmeiras completando o pódio, com três — Piquerez, cortado por confusão em data de voo, foi desconsiderado do levantamento.

Dos 20 clubes da Séria A, 16 tiveram pelo menos um jogador convocado. Atlético-GO, Cuiabá, Juventude e Vitória foram os únicos times da primeira divisão nacional que passaram em branco no quesito.