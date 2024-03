Confusão em data de voo faz palmeirense Piquerez ser cortado pelo Uruguai

A seleção uruguaia tem dois compromissos na data Fifa. A primeira partida é no dia 23 de março, contra a seleção do País Basco, equipe sem filiação na Fifa na cidade de Bilbao, no estádio San Mamés — a casa do Athletic Bilbao. O segundo é no dia 26, contra a Costa do Marfins, no estádio Félix-Bolaert, em Lens, na França.

