Sul-Americana: Corinthians reencontra algoz argentino; veja os grupos

A Conmebol realizou hoje (18) o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2024. O Corinthians vai enfrentar o Argentinos Juniors, algoz na fase de grupos da última Libertadores, Racing Montevideo (URU) e Nacional (PAR).

O Timão vai reencontrar o Argentinos Juniors após o encontro entre eles na última Libertadores. Os argentinos deram trabalho ao Corinthians na fase de grupos após empate por 0 a 0 na Argentina e vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena.

Já o Fortaleza se complicou bastante e caiu no grupo com Boca Juniors (ARG), Nacional Potosí (BOL) e Sportivo Trinidense (PAR). Destaque para a tradição dos argentinos em competições sul-americanas e para a altitude de 3.967 metros acima do mar da cidade de Potosí, na Bolívia.