Corinthians se complica por vaga na Copa do Brasil 2025; veja cenários

Com as semifinais do Paulistão definidas, a Copa do Brasil 2025 já conheceu os cinco times paulistas classificados via campeonato estadual para a edição do ano que vem: Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo e Novorizontino. Eliminado na fase de grupos do Paulista, o Corinthians se complicou na busca por essa vaga.

Entenda os cenários

A Federação Paulista tem direito a distribuir seis vagas para a Copa do Brasil. Além das cinco melhores campanhas do Paulistão, outra vaga é concedida ao campeão da Copa Paulista.

O Corinthians conseguirá a vaga na Copa do Brasil 2025 em apenas três cenários. Eles são: