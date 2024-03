Corinthians tem debate sobre fim de ingressos gratuitos para conselheiros

Quem quiser mais entradas precisa comprá-las como os sócios-torcedores compram.

A justificativa dada para o benefício é de que essa é uma forma de compensar quem dedica seu tempo de graça ao clube.

Até o ano passado, além de ter direito a um ingresso de graça, os membros do conselho podiam comprar mais quatro com desconto. A cessão de entradas para os conselheiros é um prática antiga na agremiação.

"Para mudar as coisas verdadeiramente, como sempre se desejou no clube, precisamos dar exemplo e sair das narrativas e discursos para a prática. Ao menos vamos colocando as posições com transparência para que não sejam o Conselho e os conselheiros julgados de forma equivocada quando ele não tiver culpa. Faz parte do exercício da transparência também", afirmou Tuma.

A declaração foi dada em resposta à pergunta deste colunista, que o procurou para falar sobre o assunto após apuração a respeito da reunião de sexta-feira.

O projeto de mudança é embasado pela tese de que um órgão com papel fiscalizador, entre outras funções, não pode receber benefícios de quem é fiscalizado. A crise financeira enfrentada pelo clube também é argumento favorável à mudança.