Palmeiras: Jogador do Novorizontino vai enfrentar seu futuro time na semi

O meio-campista Rômulo, do Novorizontino, vai encarar na semifinal do Paulistão seus futuros companheiros de equipe no Palmeiras. O Tigre do Vale se classificou ao eliminar o São Paulo nos pênaltis ontem (17).

O que aconteceu

Rômulo foi anunciado pelo Palmeiras em 20 de fevereiro deste ano. O anúncio aconteceu logo após a 9ª rodada do Campeonato Paulista.

Ele vai se juntar ao elenco após o término do estadual. O atleta de 22 anos assinou vínculo até o fim de 2028.