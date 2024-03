Quem são os 'favoritos' do Paulistão que o Palmeiras pode enfrentar na semi

O técnico Abel Ferreira evitou colocar o Palmeiras como o favorito ao título do Campeonato Paulista, mesmo após a goleada contra a Ponte Preta que garantiu o Alviverde nas semifinais — a melhor atuação da equipe na atual temporada. Segundo o treinador, "favoritos são todos".

O que ele disse

Favoritos são todos. Já éramos favoritos há quatro anos, ano passado. Todos são candidatos ao título. Disse na minha primeira coletiva que o Paulistão não é só o Palmeiras. O Palmeiras joga com 11, fora do seu estádio, não joga em casa, fez a melhor campanha esse ano, ano passado, há três anos, e isso não garante nada. Não somos favoritos, são todas as equipes do mata-mata. Agora pergunta: Se queremos ganhar? Sim. Se faremos de tudo para ganhar? Sim. Abel Ferreira, em coletiva após a vitória do Palmeiras contra a Ponte

Quem são os "favoritos" que o Palmeiras pode pegar na semi?