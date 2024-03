Novorizontino cala MorumBis, vence São Paulo nos pênaltis e vai à semi

Lances importantes

Rômulo abre o placar para o Novorizontino. Aos 12 minutos do 1º tempo, Willean Lepo ganhou no corpo de Ferreira e fez o cruzamento no meio da área. Rômulo apareceu completamente livre no meio da área e cabeceou no contrapé de Rafael.

São Paulo empata com Ferreira. Aos 22 minutos, Lucas ganhou do marcador no jogo de corpo e teve muito espaço. O camisa 7 virou o jogo para Ferreira, que recebeu livre dentro da área e tocou na saída do goleiro Jordi.

Ferreira se lesionou no lance do gol e precisou ser substituído. O camisa 47 se chocou com o goleiro Jordi na hora da finalização e não conseguiu continuar no jogo com dores no quadril. Ele deu lugar a Erick.

Novorizontino volta a assustar. Aos 41 minutos, Willian Lepo levou para a linha de fundo e tentou cruzamento pela direito, a bola desviou em Diego Costa e quase surpreendeu Rafael — que se esticou todo para mandar para escanteio.

Rafael salva o São Paulo. Aos 4 minutos do 2º tempo, Waguininho puxou contra-ataque e serviu Luccas. O atacante arriscou da entrada da área tricolor e obrigou Rafael a fazer boa defesa.