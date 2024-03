Palmeiras atropela Ponte com 3 de Flaco e vai embalado à semi do Paulista

Virou goleada: Piquerez faz o 4º gol. Aos 21 minutos do 2º tempo, Mayke arrancou pela direita, procurou o fundo do campo e cruzou. Piquerez falhou ao tentar o chute de primeira, mas corrigiu na sequência, e finalizou no canto esquerdo de Pedro Rocha.

Hat-trick de Flaco López. Aos 25, Mayke fez tabela com Endrick e cruzou rasteiro. Flaco apareceu livre no segundo pau e só empurrou para o gol vazio.

Renato conta com a sorte e desconta para a Ponte Preta. Renato arriscou um chute direto em cobrança de falta na meia-direita. A bola desviou em Estêvão na barreira e entrou no canto direito, matando qualquer chance de defesa de Weverton

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5 x 1 Ponte Preta

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Data e hora: 16 de março de 2024, às 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Cartões amarelos: Raphael Veiga e Gabriel Menino (PAL); Iago Dias, Ramon, Igor e Mateus Silva (Ponte Preta)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López, aos 2 minutos e aos 18 minutos do 1º tempo e aos 25 minutos do 2º tempo, Murilo, aos 38 minutos do 1º tempo (PAL), e Piquerez, aos 21 minutos do 2º tempo. Renato, aos 44 minutos do 2º tempo (PON).

Palmeiras: Weverton; Mayke, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez (Caio Paulista); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Luis Guilherme); Endrick (Rony) e Flaco López (Estevão). Técnico: Abel Ferreira.