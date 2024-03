Veja os possíveis grupos da morte no sorteio da Libertadores

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores acontece hoje (18), às 20h (de Brasília), e o UOL montou os possíveis "grupos da morte" da competição continental.

O que aconteceu

Chaveamento pode ter River Plate (ARG) no mesmo grupo de Atlético-MG e Botafogo. O time argentino está no pote um, enquanto o mineiro está no dois e o carioca, no quatro.

O sorteio ainda pode colocar três campeões da Libertadores no mesmo grupo. Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio ou Fluminense são os brasileiros nesta estatística.