Brasil tem número inédito de cabeças de chave no sorteio da Libertadores

O Brasil terá um número inédito de cabeças de chave no sorteio da Libertadores-2024 na nova fase do torneio. Serão cinco times: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. O número é resultado do domínio recente nacional na competição.

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será realizado nesta segunda-feira, em Assunção, sede da Conmebol.

A partir da edição de 2017, a Conmebol decidiu aumentar o número de vagas para times brasileiros na reforma da competição. O país passou a ter direito a sete vagas fixas, que podem chegar a nove a depender de ganhar títulos da Sul-Americanas e Libertadores.