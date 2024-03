Sorteio da Libertadores é hoje: veja regras e quem seu time pode enfrentar

Hoje (18), a partir das 20h (de Brasília), o sorteio da fase de grupos da Libertadores vai definir os jogos de todos os participantes do torneio de clubes mais importante do continente. O evento será realizado na sede da Conmebol, em Luque, Paraguai.

O UOL acompanhará cada detalhe do sorteio em uma live especial no canal do UOL Esporte no YouTube. A transmissão começa às 20h e é grátis.

Como funciona

Ao todo, são 32 times, sendo 28 classificados dos campeonatos e copas nacionais e mais quatro que avançaram da fase preliminar da competição.