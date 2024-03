Kane sofre lesão no Bayern e vira dúvida para Inglaterra x Brasil

O atacante Harry Kane sofreu uma lesão no tornozelo durante a vitória do Bayern de Munique sobre o Darmstadt, no último sábado (16), em partida válida pelo Campeonato Alemão. Com isso, ele é dúvida para o amistoso entre Brasil e Inglaterra, no dia 23, no estádio Wembley, em Londres (ING).

O artilheiro será submetido a tratamento pela equipe médica da seleção inglesa, que irá avaliar se ele estará disponível para os compromissos da equipe na Data Fifa de março.

O que aconteceu

Harry Kane lesionou o tornozelo ao se chocar contra a trave no jogo contra o Darmstadt. Ele acabou substituído quando o placar já marcava 4 a 1 para os bávaros (terminou em 5 a 2).