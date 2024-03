Com recorde de Kane, Bayern goleia e ainda sonha com título do Alemão

Neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique venceu o Darmstadt, longe de seus domínios, por 5 a 2, no Estádio am Bollenfalltor. Os bávaros saíram atrás, entretanto, com atuação decisiva de Harry Kane e Jamal Musiala, reverteram o resultado. O artilheiro inglês, inclusive, chegou a 31 gols em 36 jogos na competição, quebrando o recorde de gols marcados por um estreante em uma temporada do torneio nacional.

Com os resultado, o Bayern de Munique chega aos 60 pontos somados e segue no segundo lugar, atrás apenas do líder Bayer Leverkusen que contabiliza 67 unidades e ainda joga pela rodada. O Darmstadt, por sua vez, segue na lanterna da competição com apenas 13 pontos conquistados.

O Bayern de Munique volta aos gramados apenas no dia 30, para enfrentar o rival Borussia Dortmund pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena, às 14h30 (de Brasília). Já o Darmstadt, no dia 31, visita o Bochum, no Vonovia Ruhrstadion, às 14h30.