Como é o Ninho do Urubu e o que o Flamengo fez no local após incêndio

Muita coisa mudou no Ninho do Urubu desde a tragédia que tirou a vida de 10 jovens em 8 de fevereiro de 2019. Com um CT maior e estrutura especialmente destinada para as categorias de base, o Flamengo tem como projeto ter o local de treinamentos mais moderno do país. O UOL mostra o que tem da porta para dentro. A história do incêndio é contada na série documental "O Ninho: Futebol e Tragédia", com ideia original e desenvolvimento do UOL. Os três episódios já estão disponíveis na Netflix.

O que mudou no CT

Os garotos da base não dormem mais no Ninho do Urubu. Atualmente os jovens só usam os quartos do módulo da base em situações de treino integral ou concentração antes das viagens, por exemplo.

A estadia durante a noite acontece apenas em situações específicas. Na Adidas Cup, torneio sub-16 disputado no CT, a delegação do Colo-Colo, do Chile, ficou no Ninho na semana da competição.