Gabigol com a camisa do Timão? Arboleda e Renato Gaúcho já fizeram parecido

Gabigol foi multado e perdeu a camisa 10 do Flamengo após aparecer numa foto vestindo a camisa do Corinthians. No De Primeira, os colunistas do UOL lembraram episódios parecidos com o zagueiro Arboleda e com Renato Gaúcho, na época de jogador (assista acima).

Relembre os casos

Zagueiro do São Paulo, Arboleda já foi multado por vestir a camisa do Palmeiras, em dezembro de 2019. Ele perdeu uma aposta numa "pelada" entre amigos e acabou vestindo a camisa do rival. O zagueiro já definiu o episódio como seu pior momento no Tricolor. Hoje, ele é um dos pilares defensivos da equipe, destacou PVC.

Então jogador do Grêmio, Renato Gaúcho apareceu vestindo a camisa do São Paulo, em outubro de 1984. Após uma atuação ruim, ele foi cobrado por torcedores no estacionamento do estádio Olímpico e encarou o grupo com a camisa do tricolor paulista. O uniforme havia sido um presente do amigo Paulo Roberto, lateral-direito campeão da Libertadores e Mundial pelo clube gaúcho no ano anterior, que havia sido negociado com o clube paulista.