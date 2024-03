Laudo aponta que trauma por incêndio no Ninho impede segurança de trabalhar

Um laudo pericial feito com autorização da Justiça do Trabalho aponta que Benedito Ferreira, ex-segurança do Flamengo, não tem mais condições psicológicas de trabalhar na mesma função por causa do trauma. Ele estava no Ninho do Urubu na noite do incêndio que matou dez garotos da base rubro-negra e participou do resgate de alguns sobreviventes. O Flamengo contestou o laudo. A história da tragédia é contada na série documental "O Ninho: Futebol e Tragédia", com ideia original e desenvolvimento do UOL. Os três episódios já estão disponíveis na Netflix.

O que aconteceu

Benedito foi submetido a um laudo médico pericial aceito como prova no processo trabalhista que ele move contra o Flamengo. A avaliação aconteceu no fim do ano passado e foi apresentada à Justiça em dezembro.

O laudo aponta que Benedito tem "doença aguda psiquiátrica". O médico perito responsável, Regio Marcos de Abreu Filho, disse que o segurança "não apresenta capacidade para exercer a função laboral que exercia previamente".