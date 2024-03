Flamengo: onde assistir a série sobre o incêndio no Ninho do Urubu

Pais e mães dos jovens jogadores esperam por respostas até hoje. Eles se emocionam com as homenagens das torcidas organizadas do Rubro-Negro às vítimas de uma das maiores tragédias do futebol.

"O Ninho: Futebol & Tragédia" tem participação de nomes como Zico e Vanderlei Luxemburgo. A produção foi desenvolvida por Pedro Asbeg, Renato Fagundes e UOL, com direção geral de Pedro Asbeg.